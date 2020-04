Haaberstis asuva korteri elanikud peavad ühiselt kolme kana

Nimed panevad korterielanikud kanadele tähestiku järgi. Nii olid eelmise aasta kanade nimed Anna, Berta ja Doora. "Kunagi jõuame tähestiku lõppu võib olla," ütles korteriühistu juht Triinu Ojala "Terevisioonis".

Kanade pidamine on korterielanike ühine projekt. Nii jälgivad nad üheskoos kanade turvalisust, viivad kanadele oma toidujääke ja naudivad ka kanade munadest küpsetatud pannkooke.

Haabersti kodu on aga kanadele vaid suvituspaigaks – sügiseks saadetakse nad tagasi maale. "Õnneks meil on vanaema ja vanaisa, kellel on korralik laut ja kes on eluaeg kanu pidanud," ütles Ojala ja lisas, et linnaprouadest kanad tekitavad koju tagasi saabudes ka kohalikus kukes palju ärevust.

Ojala sõnul on palju asju, millele enne kanakasvatust mõtlema peab. Näiteks peab nende jooksuala olema hoolikalt turvatud, et rebased, tuhkrud või muud loomad neile ligi ei pääseks. Lisaks peab kanade pesakastis olema alati puhas hein, et kanadel hea muneda oleks ja ka liivavanni jaoks peab liiv käepärast olema. "Neid pudinaid on tegelikult üllatavalt palju, mis kanapidamisega kaasnevad," ütles Ojala.