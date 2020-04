Veebikeskkond ReaalAbi ulatab abikäe reaalainetega hätta jäänud õpilastele

Idee autori, tehnikaülikooli professori ja akadeemiku Maarja Kruusmaa sõnul tekkis algatus soovist aidata koroonakriisi tõttu harjumatusse olukorda sattunud õpilasi, õpetajaid ja vanemaid. Abivajaja peab ReaalAbi lehel esitama päringu ning seejärel leitakse nõustamiseks sobiv aeg, mil õpilane ja juhendaja video- või audiokõne vahendusel kokku saavad.

"Lapsed tulevad väga erinevate küsimustega. See oleneb, kui vanad nad on, millest nad täpselt ei ole aru saanud. Hästi oluline on, et kõik saaksid aru, et rumalaid küsimusi ei ole olemas," ütles Kruusmaa "Terevisioonis". "Kui te ei saa aru, kuidas reaktsioonivõrrandit koostada või kuidas kolmnurga ümbermõõtu arvutada või te ei saa aru, kuidas integraali võtta – need on meie jaoks kõik samaväärsed küsimused," lisas ta.

ReaalAbiga võib aga ühendust võtta ka näiteks lapsevanem, kes laste kodutöödest paremini aru saada soovib. "Tihti ka lapsel on selline väikene tõrge võõrale inimesele helistada, see on raske tegelikult. Keskmisel eestlaselgi on raske võõrale inimesele helistada, rääkimata siis lapsest," tõdes Kruusmaa.

Kruusmaa loodab, et algatusest kasvab välja jätkusuutlik lahendus, mis oleks toetav õpikeskkond ka kriisijärgses hariduses.