Val Tvoar avaldas eestikeelse lühialbumi "...ja sahiseb vikat"

Valm selgitas, et eesti keelt ei ole metal-muusikas kuigi palju kasutatud. "Eestikeelse metali mõte hakkas mu peas keerlema eelmisest sügisest. Tundsin, et meie inglisekeelne muusika ei leia kedagi siin Eestimaal üles, kuigi välismaalt on Val Tvoar saanud palju kiidusõnu. Siis tekkiski mõte proovida kuidas kõlab Val Tvoar eesti keeles ja peaks ütlema, et see kõik toimib suurepäraselt. Olen rahul, et seda tegime," sõnas Valm. "See on meie suur kummardus meie maale ja keelele ning Eesti metal-skenele," lisas ta.

Kui eelnevatel albumitel on Tarvo Valm ise kõik instrumendid sisse mänginud, siis sedakorda on kõik teisiti ja kaasatud on kogu bänd. Lisaks Tarvo Valmi vokaalile ja kitarrimängule on trummidel Mikk Kerner, kitarril Silver Suu ja bassil Joel Berg.