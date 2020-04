Netflixi jõuab dokumentaalfilm Michelle Obamast

Film käsitleb Michelle Obama elu pärast abikaasa Barack Obama presidendi aega ja on justkui järg tema kaks aastat tagasi ilmunud elulooraamatule, kirjutab Huffpost. Ka raamatu tuur, mil Obama tutvustas oma raamatut 30 erinevas linnas, leiab filmis käsitlust.

Obama ütles, et loodab, et film pakub vaatajatele praegusel raskel ajal rõõmu. "Asjad, mis kunagi tundusid lihtsad – sõbraga kokkusaamine, kellegi lohutamine, uute inimestega tutvumine – ei ole enam üldse lihtsad. Aga ma olen teie jaoks olemas," ütles ta. "Empaatia on praegu kõige olulisem. See aitab meil mõista ka teisi pooli. Kasutame seda selleks, et pöörata tähelepanu asjadele, mis tõesti tähtsad on. Mõtleme oma prioriteetide üle ja leiame lahendusi, kuidas maailma paremaks teha," lisas Obama.