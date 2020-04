Ikevald Rannap, artisti nimega Ike Rann, avaldas uue singli "Get By", mille sõnum on, et isegi rasketest aegadest on võimalik üle saada.

Lugu "Get By" on kirjutatud ajal, mil muusik rändas kolm aastat mööda maailma ja kogus materjali debüütalbumi "Synchronize" jaoks. Selle aja jooksul elas ta läbi ka raskeid aegu, mis õpetasid talle, et alati tuleb keskenduda heale. "Usun, et laulul "Get By" on positiivne sõnum, mida me just praegu vajame— isegi kui ajad on rasked, siis me saame sellest üle", sõnas Ikevald.

Äsja avaldatud singel on kirjutatud koostöös Briti laulja ja laulukirjutaja Edmund Jefferyga. Tegu on kolmanda singliga täispikalt albumilt "Synchronize", mille produtsent on Ricky Delin. Album on põhiliselt funk/soul kõlaga, kuid erinevaid mõjutusi võib kuulda ka popist, rockist, jazzist ja flamenkost.

Ikevald Rannap astus esmakordselt publiku ette juba 2007 aastal. Ta andis 2015 aastal välja pop-rock lühiplaadi "LiveLoveLaugh", mille üks lugudest "Genius" võitis Inglismaal BBC raadio maineka laulukirjutamisvõistluse.