Esmalt proovis Reikop oma soengut kääridega kohendada. "Üks variant on kääride ja kammiga lõikamine. Ma olen elus tegelikult juukseid ju inimestel lõiganud ja mul on ka lõigatud. Ma olen käinud armees ja seal tuli ikka üksteisel juukseid lõigata, see polnud mingisugune imenipp," ütles ta.

Kui aga kääridega lõikamisest siiski asja ei saanud, võttis Reikop appi masina. Kaassaatejuht Grete Lõbu ajas õpetuses näpuga järge ja üritas samal ajal Reikopit juhendada. "Jaotage oma lokid kolmeks tsooniks – pea, oim ja kukal," luges ta õpetusest.

Ka õpetusest ei olnud aga suuremat kasu ja nii võttis Lõbu masina hoopis enda kätte ja lõikas ise Reikopile uue soengu.