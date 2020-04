"On ilus kevad, aga me oleme olnud natuke tubasemad kui tavaliselt sellel kevadel. Me oleme kindlasti olnud ka natuke mõtlikumad kui tavaliselt sellel kevadel. Sest meil on kõigil vaja olnud anda oma päris panus Eesti tulevikku. Selline mis on iga päev täiesti mõõdetav" rääkis Kaljulaid ja täpsustas, et iga päev on kuulda, kui palju või vähe on uusi koroonaviirusesse nakatunuid.

"Aitäh, lapsed, teile selle pingutuse eest. Aga see pingutus ei ole veel läbi," ütles Kaljulaid. Ka siis kui eriolukord ühel hetkel leeveneb, ei ole haigus veel päriselt kadunud ja endiselt tuleb pesta käsi ja hoida teineteisega distantsi.