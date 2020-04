Tallinna lauluväljaku juht: kaalume lauluväljakul autokinolaadsete ürituste tegemist

Nii saaksid lauluväljakul toimuda näiteks kontserdid ja etendused, mille publik oma autodes püsib. "Ma usun, et valitsus on valmis seda plaani arutama ja kui see plaan on nii-öelda olemas valitsuse tasandil, siis meie oleme valmis sellega edasi liikuma, valmis on artistid, valmis on kindlasti inimesed oma autodega. Kuid loomulikult me ei saa avada autokino lahendust enne, kui see ei ole valitsuse poolt lubatud formaat ja mõistagi ka terviseamet peab ütlema, et kõik on korras," ütles Saareoja "Vikerhommikus".

Saareoja lisas, et mitmed ürituste korraldajad on nendega juba ühendust võtnud ja plaani vastu huvi tundnud. Suurürituste korraldajatele selline formaat kindlasti ei sobi, kuid väiksemad korraldajad on ideest huvitatud. "Tegelikult on ka juba üks bänd, kes ütles, et kui nemad saaksid esineda esimesena, et oleksid nii-öelda pilootprojekt Eestis ja Tallinnas, siis nemad oleksid kahe käega poolt ja tahaksid esineda," rääkis Saareoja.

Seda, et lauluväljakul olevad autod sealset keskkonda kahjustaks, Saareoja sõnul pole karta vaja. "Nii ka tegelikult sel kevadel on meil murukahjustusi, ma kujutan ette, et kuu aja pärast keegi enam ei märkagi et muru on kahjustunud. Nii et lõpuks on kõik tehtav, tehnoloogia on arenenud, muru taastub päris kiiresti ja kui on vaja ülikiireid lahendusi, siis täna on ka siirdemuru olemas," ütles Saareoja.

"Pigem täna seisaks hea selle eest, et saaks pakkuda neile inimestele, kes juba on meelelahutusnäljas ja valmis siin midagi nii-öelda kuskilt hankima või õigemini soov on kuskilt midagi hankida, et siis seda meelelahutust saaks ka inimestele pakkuda," lisas ta.