Jüri Muttika uuris, kuidas inimesed eriolukorra reegleid täidavad

Kadrioru pargis on olukord oluliselt teistsugune kui seitse nädalat tagasi. Rohi on rohelisem, puud hakkavad lehte minema ja park on rahvast täis, kuigi inimesed täidavad endiselt ka 2+2 reeglit, märkis Muttika.

Nädalavahetusel olevat Tallinna ühes suurima ehituspoe ees olnud piltlikult öeldes laulupidu – parklas parkimiskohti ei olnud. Esmaspäeval oli seal samuti palju autosid, mis tähendab, et inimesed on poes. Poest tulnud inimesed märkisid, et poes on sellegipoolest võimalik 2+2 reeglit täita.

Olukord Tallinna Vabaduse väljakul esmaspäeva pärastlõunal on eriolukorra kehtestajate unistus, tõdes Muttika. Igav liiv ja tühi väli ning vaid mõned rulatajad.