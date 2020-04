Hollandi kuninga sünnipäeva tähistatakse tänavu kodudest

View this post on Instagram

Dit jaar wordt #Koningsdag thuis gevierd. Ook door de Koning en zijn gezin. Kort na 10.00 uur spreekt de Koning een korte boodschap uit via o.a. NPO1 en daarna ook via Koningsdagthuis.nl en de socialmediakanalen van het Koninklijk Huis.⠀ ⠀ Voorafgaand wordt door heel Nederland het Wilhelmus gezongen en meegespeeld met het Koninklijk Concertgebouworkest. De Koninklijke Familie sluit gedurende de dag bij verschillende online activiteiten aan. Om 16.00 uur wordt de dag afgesloten met de Nationale Toost. #koningsdagthuis⠀ ⠀ Volg vandaag de #Koningsdagthuis van de Koninklijke Familie via de socialmediakanalen van het Koninklijk Huis en Koningsdagthuis.nl.⠀ ⠀ ⠀ #koninklijkgezin #thuis #koning #koningin #prinsessen #koningwillemalexander #koninginmáxima #prinsesamalia #prinsesalexia #prinsesariane #paleishuistenbosch #kingsday #royalfamily #oranjethuis #denhaag @koningsdagthuis ????RVD