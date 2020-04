Koit Toome: ma pole kunagi varem üle kolme päeva järjest kodus olnud

Laulja Koit Toome tõdes, et eriolukord on harjumatu, sest tavaliselt on ta järjest kodus olnud kõige rohkem kolm päeva. Nüüdseks on ta aga kodus püsinud aga juba üle viie nädala.

Karantiin hakkab Toome sõnul vaikselt ka ajudele käima. "Päris pikaks on see läinud ja ilmselt läheb ka teadmata ajaks veel edasi. Mul sisetunne ütleb, et ilmselt muusikutel Eestis on terve see aasta selline tühi tiksumine," rääkis Toome Raadio 2 saates "Hommik!".

Eriolukorra tõttu on kõik Toome tööotsad tühistatud – ei saa anda kontserte ega esineda teatrilaval. "Selles mõttes on ikkagi täitsa nulliring. Mitte midagi ei ole, kõik seisab," ütles Toome. Järjest öeldakse ära ka suvesse planeeritud esinemisi.

Positiivsena tõi Toome aga välja selle, et saab eriolukorra tõttu rohkem aega perega veeta. Näiteks tähistasid nad nädalavahetusel perega lapse kolmeaastaseks saamist.