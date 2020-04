ETV2 eetrisse jõuavad sel nädalal mitmed uued harivad saated

"Saage tuttavaks - inimesed"

Doktor Michael Mosley on tagasi uue viieosalise minisarjaga, kus ta võtab oma "inimlaboris" luubi alla inimeste olemuse ja käitumise. Pahaaimamatutel katsealustel on oodata nutikaid trikke, pettust ja eksperimente, et teada saada, miks on inimesed just sellised, nagu nad on. Esimeses osas viib Mosley oma külalised petlikule nostalgiaretkele koolipõlve, et uurida mälestuste tähtsust inimeste käitumise kujundamisel.

Viieosaline sari on eetris igal argipäeval kell 12.20.

"Aafrika"

Aafrika edelanurgas asub kõrvuti kaks suurt kõrbe, kus vähesest vihmast hoolimata kihab elu. Kalahari poolkõrbes kavaldab üks lind üle targad surikaadid, eraklikud ja sõjakad teravmokk-ninasarvikud suhtlevad sõbralikult ning hiidputukad kimbutavad suuri linnuparvi. Namibi kõrbes, kus ei saja peaaegu üldse vihma, tuleb leppida uduga. Maailma vanima kõrbe loomad kasutavad ellujäämiseks kõikvõimalikke nippe ja kaelkirjakud võitlevad ägedalt napi toidu pärast.

Viieosaline loodusdokk on eetris argipäeviti kell 13.40.

"Lotte lood"

Leiutajateküla Lotte on harjunud, et iga päev juhtub midagi huvitavat. Ja mitte üks või kaks, vaid mõnikord isegi kümme põnevat asja päevas. Mõni neist on aga nii ootamatu, et tagantjärele ei usuks ise ka, kui poleks kõike oma silmaga näinud. Esimeses osas panevad plehku pannkoogid nii rännukoer Klausi taldrikult kui ka koolitoa aknalaualt.

"Lotte lood" on eetris esmaspäevast neljapäevani kell 15.25.

"Ninasarvikute orbudekodu"

Aafrika esimene ninasarvikute orbudekodu on paik, kus saavad uue võimaluse väikesed ninasarvikud, kelle emad on enamasti salaküttide tõttu surnud. Varase eluea dramaatilistest sündmustest üle saamiseks läheb kaua aega ja veel kauem tuleb tööd teha selle nimel, et neid saaks jälle loodusesse tagasi lasta. Inimestele, kes ninasarvikute eest hoolitsevad, on see maailm täis rõõmsaid ja kurbi hetki, suuri riske ning tohutuid võite. Hiljuti orbudekodusse toodud Nandi on stressis ja jagab kõigile muhke ning sinikaid, Thula aga vajab suurt abi arstidelt. Kas õnnestub talle nägemine tagasi anda?

Sarja esimene osa on eetris teisipäeval kell 20.05.

"Heureka"

Sel nädalal uuritakse "Heurekas" kuidas ennustada ilma ja kuidas valmib teatrilavastus.

Sari on eetris esmaspäeval ja teisipäeval kell 13.10.

"Uudishimu tippkeskus"

Saatejuhi Eeva Esse juhtimisel vaadatakse üle Eesti teadlaste töö, veel enam aga arutatakse, kus seda teadustööd rakendada annab ning milliseid takistusi peab teadus ületama laborist meie kasutusse jõudmisel. Teadlased kutsutakse laborist välja seiklema ning teadussaavutusi tutvustama.

Sarja esimene osa on eetris kolmapäeval kell 13.10.