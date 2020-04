Video: "Õnne 13" näitlejad saatsid vaatajatele tervitusi

"Kaks kuud tagasi, kui me seda osa tegime, tundus koroonapaanika pisut naljakas. Praegu ei ole enam naljakas," tõdes Egon Nuter videos.

"Me ei taha ise haigeks jääda ja me ei taha ka teisi nakatada, nii et, kallis vaataja, kohtume sügisel," selgitas Tarvo Sõmer.

Raivo E. Tamm soovitas aga sarja fännidel igatsust tundes järelvaatamisest vanu osi vaadata. "Neid on 800 tükki, see on 400 tundi. Jätkub juttu kauemaks," ütles ta.