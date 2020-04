73-aastaselt isaks saanud Leev Kuum: ma olen nagu kaks elu elanud

Leev ütles, et on kolmandat korda isaks saamise üle väga suurt rõõmu tundnud. "No kujuta nüüd ette, et lapsed on välja läinud, oled ise 70. Pärast seda, kui lastel on juba omad rajad, omad kodud ja omad lapsed, sa oled see 70, kes sa oled, su töö on tehtud," rääkis Leev Vikerraadio saates "Käbi ei kuku...". "Kõik see hoog, mis tekkis uuest perekonnast, lapse kasvamisest... Ma ei katkestanud ka töösuhet, ma olen nagu kaks elu elanud," lisas ta.

Laste kasvatamisel on Leev lähtunud sellest, et lapsed peavad oskama heal ja halval vahet teha ning olulisel kohal on olnud ka laste enda otsustus- ja vastutusvõime. Samadest põhimõtetest on oma laste kasvatamisel lähtunud ka Leevi ettevõtjast poeg Art Kuum. "Vanemad väga hoidsid just seda põhimõtet ikkagi, et lapsel oleks endal võimalus otsustada. Kui sul on võimalus otsustada, siis sul on ka võimalus vastutada. See otsustuse ja vastutuse jagamine ma arvan, on väga oluline, mida ei tohi lapse kasvatamisel unustada," rääkis Art.

Lisaks on nende perekonnas olnud alati väga tähtsal kohal ühised tegevused. Koos on käidud looduses, kala püüdmas, suusatamas jne. Kogu suguvõsa on liitnud ka ühine armastus tennise vastu. "Me ju teeme suguvõsa tenniseturniiri praktiliselt igal aastal. Seal on 12 paari, kõige tugevam pannakse kõige nõrgemaga paari ja turniir kestab terve päeva," rääkis Art.

Kõik sellised ühised ettevõtmised on teinud perekonna väga lähedaseks ja lapsed pole pidanud vanemate eest midagi varjama. "Kui vanemate ja laste vahel on lähedased suhted, siis ei ole midagi varjata," ütles Art.