Hendrik Toompere jr: näitlejad on esimesel võimalusel valmis uuesti tööle asuma

"Teater tegelikult praegu seisab. Meil seal mingisugust tegevust ei toimu, igaüks on oma kodus ja käib n-ö iseseisev arenemine," rääkis Toompere Raadio 2 hommikuprogrammile antud intervjuus.

Näitleja sõnul on teater praegu n-ö ooterežiimil ning internetti praegu veel kolida ei plaanita. "Loomulikult Draamateatril on oma Instagram ja Facebook jne, aga kuna teatri olemus on ikkagi nii jõuliselt justnimelt selles elusas suhtluses, inimeste silmast-silma kontaktis, siis seetõttu me ootame ja loodame, et olukord ehk ikkagi varsti mingil määral normaliseerub ja me saame jätkata oma tavapärase tegevusega," selgitas ta.

"Näitlejad on valmis esimesel võimalusel uuesti töösse asuma," ütles Toompere. "Me lihtsalt ootame praegu, igaüks oma kodus. Eks siis näis, millal see luba tuleb." Ta tunnistas, et olukord on praegu loomulikult ärevaks tegev, kuid tegelikkuses on neid inimesi ja ettevõtteid väga palju, kes on suurtesse raskustesse sattunud. "Katsume kuidagi solidaarsed teistega olla. Ja ikkagi loodame parimat. Teistpidi võttes - kevad on väljas ja ilmad on ilusad. Saab aias toimetada, saab teha neid asju, mida võib-olla inimesed aastaid on edasi lükanud, võib-olla lugeda mõne raamatu läbi, võib-olla vaadata filme. Katsume kuidagi lippu kõrgel hoida."

Sügisel plaanib Draamateater esimese hooga välja tuua need lavastused, mis pooleli jäid, tulemas on veel mitu põnevat uuslavastust. Näiteks Tiit Ojasoo ja Ene-Liis Semperi "Kuritöö ja karistus" suures saalis, väikeses saalis Andrus Kivirähki "Keiserlik kokk". Andrus Kivirähk on ise näidendi autor ja astub nüüd üles ka lavastajana. Lisaks on plaanis mitmed juubeliüritused seoses teatri saabuva 100. sünnipäevaga.

Kui eriolukord peaks pikemalt püsima jääma, ei välistanud Toompere ka Youtube'i kolimist. "Sellisel juhul ma ütlen kõigile meie youtuber' itele, et hoidke oma piip ja prillid, Draamateatri kahurvägi tuleb. Nali naljaks, aga kui tõesti olud jätkuvad ja selgub, et ikkagi pole võimalik inimesi lasta saali kokku, siis me peame tõesti ennast kuidagi ümber mõtestama."