Tudengipäevad on alati alanud Pannkoogihommikuga, mil tudengitel on olnud võimalus Raekoja platsil kõhud täis süüa. Traditsiooniline Pannkoogihommik toimub sel korral aga kõigi huviliste kodudes – pannkookide ja muude maitsvate hommikusöökide ühine nautimine toimub Tartu Tudengipäevade Instagrami vahendusel, kuhu kõik on esmaspäeval oodatud enda hommikusöögist pilte jagama.

Päev jätkub Öölaulupeo vaimus – õhtu jooksul saab Tartu Tudengipäevade Facebooki lehe vahendusel kaasa laulda nii Tudengipäevade tiimi isetehtud regilaulule kui ka eelmise Öölaulupeo populaarsematele lugudele.

Teisipäeval on kõigil mälumänguritel võimalus enda teadmised proovile panna Facebookis kolmele Mäluka küsimusele vastates.

Reedel on spordihuvilistel suurepärane võimalus Tartu Tudengipäevade Instagramis näidatavate juhendite abil joogat kaasa teha – joogapoosid on sobivad nii kodus kui ka värskes õhus harjutamiseks.