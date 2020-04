Liina Karron: taimede koht on kõhus

Karron kasutab söögi tegemisel alati mitmeid erinevaid taimi, mida võib leida näiteks koduõuelt või metsatukast. Näiteks võib nõgestest valmistada nõgesesuppi ja kuuseokastest küpsiseid.

"Mida ma väga armastan, on see sama nõges, mida ma kogu aeg rõhutan. Nõgesel on minu meelest natuke nagu liha maitse," rääkis Karron saates "Hommik Anuga".

Seevastu sammalt ja samblikke talle kasutada ei meeldi. "Ega nüüd sammal tohutu maitseelamust ei anna. Ta annab pigem efekti," ütles Karron. "Nad taastuvad niivõrd kaua, et kui sa ikkagi hakkad massiliselt neid sööma, siis sul on ühel hetkel plats puhas," lisas ta.

Küll aga võib Karroni sõnul julgelt süüa igasuguseid taimi, sest taimed sobivad nii taldrikule kui ka kõhtu väga hästi. Erinevatest taimi sisaldavatest toitudest andis Karron välja ka raamatu "Sööme rohtu".