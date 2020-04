Paul Neitsovi iidol Tommy Emmanuel on talle neli korda autogrammi andnud

Muusik Paul Neitsov on Austraalia kitarrilegend Tommy Emmanueliga kohtunud neljal korral. Igal korral on Emmanuel ta kitarrile ka autogrammi andnud.

"Minu kõige suurem iidol ilmselt on sama mees, kelle nimi on mul siin pilli peal, ta ise kirjutas, tema nimi on Tommy Emmanuel," rääkis Neitsov saates "Hommik Anuga".

Nime on Emmanuel ta kitarrile samasse kohta kirjutanud neli korda, sest autogramm on sealt kergelt maha kulunud. Lisaks autogrammile kirjutas Emmanuel Neitsovi kitarrile ka südame ja sõna "Breathe". Seda tegi ta siis, kui mõlemad muusikud 2017. aastal Alexela kontserdimajas esinesid. Emmanuel jälgis Neitsovi etteastet lava kõrvalt ja Neitsov küsis talt pärast nõu.

"Ma küsisin ta käest, et mis on tema soovitused või näpunäited või etteheited vms mulle, siis ta lihtsalt ütles, et anna oma pill, ma kirjutan sulle siia ühe meeldetuletuse mängimise ajaks ja kirjutas mulle siia "Hinga"," rääkis Neitsov.