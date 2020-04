Stig Rästa: kodus on võimalik väga produktiivne olla

Muusik Stig Rästa tõdes, et karantiinis olles on ta olnud väga produktiivne ja jõudnud muusika kirjutamisega tavapärasest palju rohkem tegeleda.

"Mul on selline tunne, et tulevikus peab vist isegi mõtlema selle peale, et tekitada endale kontserdivaba aeg," ütles Rästa saates "Hommik Anuga".

Kontserdilt koju jõudes on ta tavaliselt väsinud ja muusika kirjutamisega enam tegeleda ei viitsi. Karantiinis on selleks aga rohkem aega – muusikat saab kirjutada nii hommikul, lõunal kui ka õhtul.

Aeg-ajalt käib Rästa ka koos perega autoga linnas ringi sõitmas. Tihti sõidetakse mööda kohtadest, kust varem kohvi või saiakesi osteti, kuid mis nüüd eriolukorra tõttu kinni on.

"Päris huvitav on jälgida seda, kuidas endal on tekkinud mingid harjumused mingite asjadega, mis tegelikult võib olla ei olegi nii vajalikud või mida peaks rahuldama iga hetk," rääkis Rästa. "Ma ei tea, mis saab siis, kui asjad lahti lähevad jälle – kas kõik läheb vana mudelisse tagasi või hakkad mõtlema, et äkki ei ole vaja kõiki neid asju kogu aeg tarbida."