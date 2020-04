Tom Hanks annetas koroonaviiruse vaktsiini välja töötamiseks verd

Hanks ja Wilson haigestusid koroonaviirusesse Austraalias ning pärast tervenemist tekkis neil palju küsimusi, vahendab Variety.

"Suur osa küsimustest oli, et mida me nüüd teeme? Kas me saame üldse midagi teha? Selgus, et meil on olemas antikehad," rääkis Hanks. Seejärel otsustasidki Hanks ja Wilson verd annetada.

Hanks ütles naljatledes, et juhuks, kui tema verest peaks vaktsiini välja tootamisel kasu olema, on tal vaktsiinile ka nimi välja mõeldud – selleks võiks olla hank-ccine (hank-tsiin).