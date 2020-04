Tallinna Ülikooli teadur: molutamisest sünnivad uued ideed

"On leitud, et tõepoolest, kui sellist intensiivset mõttetööd vaheldada nende perioodidega, kui sa lihtsalt nii-öelda väliselt justkui midai ei tee, siis see on loovusele ja heade ideede peale tulemisel väga kasulik," rääkis Arro "Vikerhommikus".

Molutades heidab inimene oma probleemid justkui kõrvale ja nii saab mõte oma tavapärasest rajast vabaks. "Võivadki tulla need ideed, mida me võib olla otsisime ja otsisime laua taga ja arvuti taga istudes, aga nad mitte ei tulnud," ütles Arro.

See, kuidas keegi molutab, on igaühe enda otsustada. Küll aga on mõistlik selleks ajaks nutiseadmed kõrvale heita, et ajule rohkem puhkust anda. Seega ei tasu Arro sõnul molutades ka telefonist uudiseid lugeda, vaid teha sellee asemel näiteks väike jalutuskäik või minna duši alla. Arro sõnul soovitavad paljud molutada ka poolunes seisundis, kus inimene juba justkui magaks, aga samas siiski mitte. "Kõik see, mis ei ole see, mida sa tavapäraselt teed ja mis ei nõua sellist tahtliku ja teadliku ja suunatud tähelepanu, see võiks täitsa ilusti sellise molutamise alla minna küll," rääkis Arro.