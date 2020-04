Mart Normet: Uku Suviste oleks Eurovisiooni võitnud

"Laul on ju aus, hästi esitatud, hästi kirjutatud. Minule tõesti lausa see laul meeldib," rääkis Normet saates "Hommik Anuga".

Ennustustabelites Eesti aga esikolmikusse ei jõudnud. Favoriitideks peeti hoopis Leedut, Bulgaariat ja Šveitsi. "Selles mõttes on sel aastal Eurovisiooni ära jäämine eriti kurb, sest favoriidid on tegelikult need riigid, kes ei ole kas mitte kunagi võitnud või on võitnud ammu," ütles Normet.

Neist kolmest meeldis Normetile kõige rohkem Bulgaaria lugu "Tears Getting Sober". "Selles on teatavat Billie Eilishilikku momenti, aga ta ei ole nii tume. Ja kui ma järjest klõpsisin neid videod läbi, siis see pani kuulama," ütles Normet.

Seevastu Šveitsi lugu talle nii väga ei meeldinud. Küll aga tõdes Normet, et laulja Gjon Muharremaj sünnikohast on tulnud väga palju häid lauljaid. "Ta on Albaania-Kosovo juurtega. Kui mõelda, kui palju on üldse maailmas edukaid lauljaid, kes on sealt piirkonnast pärit – Dua Lipa, Rita Ora, Bebe Rexha, ehk siis naistest üldse võib olla ühed kõige suuremad staarid tänapäeva maailmas on Albaaniast või Kosovost," ütles Normet.

Normet jäi kuulama ka näiteks Venemaa lugu "Uno". "Nendel on üks korralik Kreisiraadio number," ütles Normet. "Sa teed nalja niimoodi, et see on rahvusvaheline nali."

Lisaks jäi talle meelde ka Islandi lugu "Think About Things", mis on Normeti sõnul väga mõnusa kõlaga ja sealt ei puudu ka piisavas koguses irooniat.