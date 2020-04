Kuuekuune pandabeebi kohtus külastajatega

Pandal ei ole veel nime, kuid loomaaiatöötajad kutsuvad teda Jia Jia boy, sest beebi ema nimi on Jia Jia, vahendab Shine.

Pandabeebi sündis 6. oktoobril ja kaalus siis 185 grammi. Praegu kaalub ta aga üle 18 kilogrammi ja on seetõttu saanud endale hüüdnimeks "väike paksuke" ("little fatty").

Loomaaiatöötajate sõnul on pandabeebi aktiivne ja julge, teeb aeg-ajalt natuke pahandust ja armastab puudel ronida.

A 6-month-old giant #panda met visitors to the #Shanghai Wild Animal Park on Saturday. The giant panda, who is yet to be officially named, is known as "Jia Jia boy" to zookeepers as his mother is named Jia Jia.He was born on Oct. 6 last year, and weighed 185 grams at birth. #CUTE pic.twitter.com/dkHZwPE4ex