Roald Dahli raamatu esmatrükk pannakse oksjonile

Raamatu esmatrükk ilmus 77 aastat tagasi ja see osa Dahli teoste prototüüpide kogust, vahendab BBC. Teose eeldatav väärtus on 4000 naela (umbes 4500 eurot).

Raamatus on näha autori harilikuga tehtud märkmeid ja käsitsi kirjutatud pühendus: "To John, who wrote the bloody thing anyway. Roald Dahl, 25/5/43."

"The Gremlins" räägib väikestest olevustest, kelle süül tekib lennukitel mitmeid tehnilisi viperusi.