Video | Eva Luigas õpetab, kuidas hernepeenart teha

"Herned võiks külvata sellisele maale, kuhu eelmine aasta on pandud sõnnikut," soovitas Luigas.

Külvivagude sisseajamiseks kasutas ta pikka bambuskeppi ja õige sügavuse saavutamiseks umbrohujuurijat. Hernestele sobiv vao sügavus on Luigase sõnul umbes kolm sentimeetrit. Vagude juurde tasub alati panna ka sildid, kus on kirjas, mis sordiga tegu on.

Kui külvivagu on piisavalt sügav, tuleb see ka hoolikalt läbi kasta. "Hästi oluline, eriti sellise kuivema kevade puhul, on külvivagu läbi kasta. See säästab inimesi igapäevasest kastmisest," rääkis Luigas.

Luigas jagas ka nippe, mida tema hernepeenra loomisel kasutab. Näiteks soovitab ta herneid külvata pärastlõunal, sest siis ei ole päike nii intensiivne ja muld ei kuiva liiga ruttu ära. Ka rääkis Luigas, et ta külvab herneid alati kahekaupa ning hernete leotamist ta ei soovita, sest nii muutub seeme liiga niiskustundlikuks.

Kui seemned on külvatud, tuleb neile muld peale panna ja see hoolikalt kinni vajutada.