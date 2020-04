Sony Pictures lükkas "Ämblikmehe" järjed kaugemasse tulevikku

Uutel filmidel veel kindlat pealkirja ei ole, vahendab Variety. Üks edasilükatud filmidest on järg filmile "Spider-Man Far From Home". Selle uus esilinastuskuupäav on 05. november 2021 (esialgselt 16. juuli 2021).

Teine edasilükatud film on aga järg filmile "Spider-Man: Into the Spider-Verse". Esilinastus lükati edasi kuue kuu võrra ja toimub 07. oktoobril 2022.

"Spider-Man: Far From Home" oli üks 2019. aasta kõige edukamaid filme, mille piletitulu oli 1,13 milajrdit dollarit.

"Spider-Man: Into the Spider-Verse" võitis aga eelmine aasta Oscari kategoorias parim animeeritud film.