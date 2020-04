Briti koomikud otsisid üle kümne aasta juhuslikult Tallinnas kuuldud lastelaulu

Koomikud selgitas sotsiaalmeedias jagatud videoklipis, et kümmekond aastat tagasi kuulsid nad Tallinna peaväljakul üht lugu, mida esitasid kaks tüdrukut. "See oli lihtne duett, aga me salvestasime selle ja muusika hakkas meile meeldima," lisasid nad ja rõhutasid, et kahjuks kaotasid nad telefoni, kus oli selle loo salvestus. "Oleme aastate jooksul paljudelt inimestelt selle loo kohta küsinud."

Nende üleskutsele reageeris üle 9000 inimese, kuid õigele rajale juhatas koomikud tõlk Siiri Kolka, kes kinnitas, et loo "Kui lapsepõlv albumi piltideks saab" autoriks on hobihelilooja Juhan Trump. Vaid 24 tundi pärast otsingu algust leidis Juhani poeg Janno Trump oma postkastist ootamatu kirja. "Nad ikkagi esitasid seda väikest meloodiajuppi ka oma kontsertidel nende aastate jooksul, aga ju siis nüüd oli käes see aeg, kus enam hing ei andnud rahu ja mehed tahtsid selle loo autori välja selgitada," sõnas ta.

"Mina võtsin selle peale ühendust oma isaga, kes suurima hea meelega jagas koomikute oma loo originaalnooti ja ka salvestust," selgitas Janno Trump ja lisas, et kaks päeva hiljem postitasid koomikud juba uue video, kus kinnitasid, et on leidnud helilooja.

Juhan Trump rõhutas, et kuigi suur tähelepanu sotsiaalmeedias on ühest küljest meeldiv, siis teisalt pole ta sellega harjunud. "Mul ei ole võimalik kusagilt võtta neid laulukogumikke ja ma olen saatnud inimestele, kes selle loo vastu huvi tunnevad, PDF-failidena selle sama noodi," ütles ta, lisades, et viimasel ajal on tal tulnud sellega veidi liiga palju tegeleda. "Ma jagaks seda nooti hea meelega, kui neid soovijaid oleks pisut vähem."

Hitiks saanud lastelaul "Kui lapsepõlv albumipiltideks saab" tuli ettekandele 2000. aasta mais. Trumpi sõnul on selle loo saamislugu eriline, kuna tavaliselt on tal enne leitud luuletus, millele teeb viisi. "Viisikene kujunes valmis, aga mul ei olnud sellele sõnu, mistõttu ma pöördusin Leelo Tungla poole, kes kirjutas sellele imeilusad sõnad," mainis ta.

Janno Trumbi sõnul tõlgitakse hetkel lugu ka inglise keelde. "Sellega tegeleb üks Šoti poetess ning kui tõlge valmis saab, siis näeme, kui kaugele see asi edasi areneb."