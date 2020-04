Jaanus Nõgisto: Mick Jaggerit on võrldemisi raske parodeerida

Jaanus Nõgisto sõnas, et kui The Rolling Stones alustas, siis oli ta kuue-aastane. "Õige pea teadsin ma juba nende muusikat," ütles ta ja lisas, et üks esimesi lugusid, mida ta õppis kitarril mängima oli "As Tears Go By". "See on võrdlemisi hale ballaad, aga see oli nende esimene originaallugu."

"See seltskond, kuhu ma 16-aastasena sattusin, kuulas teistsugust, pisut intelligentsemat muusikat," kinnitas muusik, rõhutades, et rockmuusika on vibratsioonikunst, kust aated pole kõige olulisemad. "Tähtis on see, et muusika töötaks staadionil, et see meeldiks tüdrukutele ning et müüdaks plaate," sõnas ta ja lisas, et The Rolling Stonesi värske lugu "Ghost Town" on väga klassikaline. "Nendel pole ühtegi väga kiirelt lugu, aga seal on teatav šarm, võlu ja unikaalsus."

"Mick Jaggerit parodeerida või järgi teha on võrdlemisi raske, neid bände on võrdlemisi vähe," nentis Nõgisto ja lisas, et The Rolling Stonesi looming haakub tugevalt elustiili ja seksikusega. "Sellise häbematu pahelisusega, mis ka mind nooruses väga võlus."