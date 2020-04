16-aastane tankimudelist: olen algaja ja õpin oma vigadest

Sander sai esimese tankimudeli 9 aasta eest. Vahepeal huvi mudelite vastu kadus, kuid see tuli tagasi kolme aasta eest ning tugevamalt ja spetsiifilisemalt kui varem. Praegusel hetkel keskendub ta põhiliselt teise maailmasõja tankidele. "Minu jaoks on väga huvitav just tehnika areng ning see, mis sõja jooksul toimus."

"Ma olen algaja ja õpin oma vigadest," rõhutas ta ja nentis, et mudeleid tehes ajab ta taga detailsust. Oma mudelite seast ei suuda ta valida üht parimat, pigem on tal neli või viis lemmikut.