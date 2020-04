Kuressaares terveneb koroonaviirusest 100-aastane naine

Kuressaare haigla teatas sel nädalal, et 100-aastane Salme Leesi on paranemas koroonaviirusest. "Ringvaates" rääkisid legendaarsest Kuressaare haigla kokast nii haigla ravijuht Edward Laane kui Salme Leesi Londonis elav vennapoeg.

Edward Laane kinnitas, et Salme Leesi on legendaarne Kuressaare haigla kokk. "Ta alustas tööd 9. augustil 1938. aastal ja töötas seal järgmised 52 aastat, praegusel hetkel oli ta haigla hooldekodu elanik," sõnas ta ja lisas, et tema vanust arvestades oli tegemist kõrge riskigrupi haigega. "Ta hakkas saama meie standardravi ning sellega ta on paranemas, täna ma ei julge öelda, et ta on täiesti terve, aga kõik analüüsid on palju paremad."

Laane loodab, et tuleval nädalal saavad nad Leesi tagasi hooldekodusse viia. "Meil on väga hea meel, et ta selle viiruse on praegu üle elanud ja loodetavasti ta ka seljatab selle," ütles ta ja lisas, et Salme Leesi vajas haiguse jooksul ka intensiivravi. "Mitte küll hapnikumasina all, aga kõik muud ravid olid küllaltki intensiivsed."

"Viimastel päevadel on ilmad väga ilusad ning oleme üritanud temaga ka õues käia päikesevanne võtmas," nentis ta ja rõhutas, et praegusel hetkel on patsiendil meeleolu hea. "Ma usun, et ta ootab tagasiminekut oma tuppa Kuressaare hooldekoju, kus ta on olnud viimase aasta."

Salme Leesi vennapoeg John Peter Leesi tõdes, et tädi haigestumine oli hirmus uudis. "Olen paar korda Kuressaare haiglaga rääkinud, kuigi ma ei saanud kõigest aru, mida haigla õed rääkisid, siis mõned päevad tagasi öeldi, et tal on nüüd parem," sõnas ta ja lisas, et tädi Salme on alati tugev olnud. "Ta on elanud head elu."