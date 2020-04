Mis teie kodus uudist? Henrik Normann: maailm annab meile võimaluse näha iseennast

Näitleja Henrik Normanni arvates on praegu maailm jäänud seisma, näidates sellega, et pole vaja pidevalt joosta kõrgemale ja kaugemale ning andes meile võimaluse vaadata ka iseenda sisse.

"Eks selliseid pause, kus peab olema kodus mõned päevad, on ju enne ka olnud. Selles mõttes midagi väga üllatavat ei ole," rääkis Henrik Normann saates "Mis teie kodus uudis?". Küll aga on tema sõnul teisiti nüüd see, et kui ka tekib tahtmine kuskile minna, siis pole see võimalik või ei taha keegi sinuga kokku saada.

Juurde on tekkinud vaba aega, kus saab teha varem lubatud asju - koristada sahtleid, lugeda raamatuid, vaadata filme jne. Toad on Henrikul koristatud ja aknad pestud. "Käisin aianduspoes ja ostsin rõdule juba puid," naeris Henrik, et nüüd piilub oma roheliste elupuude vahelt, mida külarahvas teeb.

Näitleja sõnul on nüüd aeg, kus maailm on jäänud seisma, andes meile võimaluse näha ka iseennast. "Inimene, kes üksi rahus suudab leida tegevust ja saab iseendaga läbi - see on päris hea märk. Pärast jälle ühiskonnas olles tuleb see meile kasuks. Kes ei saa, lähebki närviliseks, siis ongi aeg rahuneda," arvas ta.