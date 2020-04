Jupiteri KKK ehk mida peaksid teadma ERR-i uuest veebikanalist

Kuidas valitakse Jupiteri lehele sisu?

Jupiteri lehele tuleb sisu kõikidest ERR-i tele- ja raadioprogrammidest, ERR-i arhiivist ja ERR-i hanketoimetusest, samuti sõltumatutelt tootjatelt.

Jupiteri audio- ja videosisu täieneb jooksvalt, on paigutatud mugavalt kategooriatesse ning on vaatamiseks väljas vastavalt sellele, millised õigused on ERR-il sisu esitamiseks.

Lehele valib sisu Jupiteri toimetus, koosseisus Raul Lobanov, Richard-Erik Järvi, Toomas Luhats. Disainerina on toimetuse liige ka Toon Vugts.

Miks ei leia lehelt kõiki saateid, sarju ja filme, mida ERR-i kanalid on kunagi näidanud?

Jupiteri lehel olev audio- ja videosisu täieneb pidevalt, ka vanemaid arhiivisaateid tõstetakse lehel järjest esile. Sisu osas, mis ei ole toodetud ERR-i toimetustes, sh välismaised sarjad ja filmid, kehtivad litsentsilepingud, mille alusel antakse ERR-ile õigused mingiks ajaperioodiks. Selle lõppedes ERR saadet enam näidata ei tohi. Seetõttu saab ka Jupiteri lehel avaldada sisu, mille esitamiseks on õigused sel hetkel olemas.

Millistes seadmetes saab Jupiteri kasutada?

Jupiter on veebikanal (mitte telekanal) ja seda saab kasutada arvutites, telefonides ning teistes levinumates internetiga ühendatud seadmetes. Nutiteleritega võib esineda sõltuvalt teleri vanusest ja konfiguratsioonist probleeme.

Millistes brauserites saab Jupiteri kasutada?

Jupiteri toetavad Chrome, Modzilla, Edge, Safari ja teised levinumad brauserid.

Kuidas saan Jupiteri jälgida telerist?

Kõige lihtsam on kasutada teleri brauserit. See sõltub mõneti nutiteleri vanusest ja margist. Kui brauser ei tööta, on võimalus kasutada HDMI-juhet. Töötame momendil Chromecasti toega. Videopleierisse tekib Chromecast nupp, millel vajutades saate oma video sellesse telerisse edastada, kuhu on külge pandud Chromecast seade.

Kui teie seade toetab AirPlayd või Miracasti, siis see on hea võimalus.

Kas Jupiteril on olemas mobiilirakendus?

Jupiter lisandus Eesti Rahvusringhäälingu mobiilirakendusse. ERR-i rakenduse saab tasuta alla laadida iOS-le ja Androidile.

Olen Jupiteri lehel, aga ei saa sealset sisu vaadata. Mida peaksin tegema?

Kõige lihtsam on proovida lehte külastada teise brauseriga (kui Operaga ei mängi, proovige palun Chrome'i). Lahenduse võib tuua see, kui puhastate vahemälu ehk cache'i. Seejärel tehke palun seadmele restart.

Kui mure jätkub, siis palun kirjutage: https://www.err.ee/abi - proovime teid aidata individuaalselt.

Kas välismaal saab Jupiteri vaadata?

ERR-i toodetud sisu on üle maailma ja kõigile vabalt vaadatav. Hankesisu näeb Jupiteri lehel piirangutevabalt Eestis.

Geoblokeeringuga piiratud sisu vaatamiseks Euroopa Liidu piires (lisaks ka Islandil, Norras ja Lichtensteinis) peab tegemal ERR-i lehel isikustatud konto. Vaatamisõigused laienevad Eesti Vabariigi alalistele elanikele, konto loomiseks on vajalik ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-ID olemasolu ja kontot tehes peab kasutaja kinnitama, et on Eesti Vabariigi resident.

Väljaspool EL-i puudub kahjuks hankesisu vaatamise võimalus, küll aga saab kõikjal vaadata kodumaist ERR-i loodud sisu.

Miks peaksin tegema endale Jupiteri kasutaja?

Praegu saavad Eesti residentidest kasutajad sisse logides vaadata välismaal hankesisu. Tulevikus lisandub registreeritud kasutajatele mitmeid tarku ja mõnusaid lisafunktsioone.

Miks ei saa jätkata programmi vaatamist sellest kohast, kus see varem pooleli jäi?

Arendame võimalust, et sarja vaadates saab episoodi vaatamist jätkata sealt, kus eelmine kord pooleli jäite. See hakkab toimima sisse loginud kasutajatel.

Soovin anda Jupiteri kohta tagasisidet. Kuidas saan seda teha?

Palun kasutage selleks abi vormi: https://www.err.ee/abi