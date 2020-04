Mis teie kodus uudist? Peeter Oja veedab aega Netflixi ja päikesevannidega

Peeter Oja rääkis ETV saates "Mis teie kodus uudist?", et vabakutselise elu on pidevalt ebakorrapärane. Vahel pole midagi teha ja siis on jälle väga palju asju. "Kodus pikemat aega viibimine ei ole mulle uus asi. Aga siin tuleb jälle see asi sisse, et kuskile ei ole välja minna," sõnas ta ja lisas, et see tekitab mõttetut rutiini.

Vaba aega on Oja sisustanud Netflixi ja Olav Osolini raaamatuga. Hea ilma ja viitsimisega saab ka aiatööd teha või lihtsalt aiatoolis päikest võtta.

Puudust tunneb näitleja praegu reisimisest.