Post Malone annab Nirvana lugusid esitades heategevusliku kontserdi

Kontserdiga kogub Post Malone raha United Nations Foundationile, vahendab RollingStone. Ka Google on teatanud, et annetab organisatsioonile sama suure summa, kui kontserdiga kogutakse.

Kontsert toimub muusiku kodus ja seda saab jälgida tema Youtube'i kanalil. Lisaks Nirvana lugudele tulevad esitusele ka Post Malone'i fännide lemmiklood, millest muusikut teavitati talle sõnumeid saates.

Post Malone on ka varem Nirvana lugusid kaverdanud ning tal on ka mitmeid bändiga seotud tätoveeringuid. Näiteks on ta otsaesisele tätoveeritud "Stay Away", mis on üks Nirvana lugudest.