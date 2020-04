Mis teie kodus uudist? Aigar Vaigu sõnul on praegune olukord kui Marsile minek

Videos viis Vaigu vaatajad koos endaga rattasõidule. Seda tehes arutas ta aga selle üle, kuidas praegune olukord on justkui raketiga Marsile sõitmine.

"Ma usun, et seda, mida tunneme praegu meie, tunnevad paljud need, kes peavad kunagi sõitma Marsile. Sest igapäev oled sa ümbritsetud samade inimestega, kuhugi pääsu ei ole ja sõprade, tuttavatega saad suhelda vaid ekraani vahendusel," rääkis ta. Vaigu lisas ka, et nädalapäevadel pole enam vahet – on vaid eile, täna ja homme.

ETV kutsus uue saate jaoks televaatajaid saatma videoid tegevustest, millega praeguses eriolukorras oma aega sisustavad. "Mis teie kodus uudist?" teine osa on ETV ekraanil reedel kell 20.00.