Mis teie kodus uudist? Kihnu Virve mõtiskleb koroonaviiruse üle

"Ma mõtlen kõik õhtud, kui ma magama lähen, kui palju on ilmas praegu nuttu, kurbust ja rasket elu. Aga meie oleme praegu selle koha pealt küll nagu vanajumala selja taga kindlustatud, et me loodame, et meil siia haigus ei tuleks mitte," rääkis Kihnu Virve.

Ta lisas, et senini saarel haigust ei ole ja tal on kõik väga hästi. "Mul on loomad, ma keedan omale süüa, kõht on täis, jumal tänatud, ja riie on ka seljas," kirjeldas Virve ja soovitas ka kõikidel teistel ikka räime ja kartulit süüa.

Lisaks mainis Kihnu Virve, et on mõelnud ka koroonast laulu teha.

