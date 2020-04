Corona-nimeline poiss saatis Tom Hanksile kirja koolikiusamisest

"Ma kuulsin uudistest, et teie ja teie naine haigestusite koroonaviirusesse. Kas teiega on kõik hästi?" alustas Corona oma kirja, vahendab BBC. Seejärel kirjutas ta näitlejale, kuidas teda koolis tema nime pärast kiusatakse. Corona lisas, et muidu talle ta nimi väga meeldib, aga kui teda koroonaviiruseks kutsutakse, muutub ta kurvaks ja samas ka vihaseks.

Hanks kirjutas poisile vastu ja alustas oma kirja pöördumisega "Hea sõber Corona". Ta lisas, et tal on kirja saamise üle hea meel ja tänas poissi, et too nii hea sõber on. "Sa oled ainus inimene, keda ma tean, kelle nimeks on Corona. See on nagu ring ümber päikese – kroon," kirjutas Hanks.

Hanks saatis Coronale ka samanimelise brändi kirjutusmasina. "Ma mõtlesin, et see kirjutusmasin sobiks sulle. See oli minuga Kuldsel rannikul kaasas ja nüüd on see sinu käes seal tagasi. Küsi täiskasvanult, kuidas seda kasutada ja kirjuta mulle masinat kasutades tagasi," kirjutas Hanks, kes viibis hiljuti Austraalias filmivõtetel. Kirja lõpus kinnitas Hanks poisile, et ta on tema sõber, viidates sellega "Toy Storyst" tuntud laulule "You've got a friend in me".

Poisile saadetud kirjutusmasinast postitas Hanks pildi oma Instagrami kontole.