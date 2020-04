Linnainimesed käivad vabatahtlikena maal abiks

Vabatahtlike seltskond on kirju. Nende seast leiab nii mehi kui ka naisi, nii noori kui ka vanu, rääkis liikumise eestvedaja Rene Kuulmann "Vikerhommikus".

Liikumisega on praeguseks liitunud paarkümmend ettevõtet. Üheks neist on Kaina talu, mis tegeleb lihaveiste kasvatusega. Sinna on appi läinud kuus vabatahtlikku, kelle ülesanded hõlmavad endas peamiselt sõnniku korjamist ja haljastustöid. "Õnneks on siiamaani suht hästi läinud. Inimesed on ikkagi adunud, kuhu nad on tulnud ja mida nad on tegema tulnud," jagas Kaina talu peremees Andrus Kimask vabatahtlike kohta muljeid. "Eks ikka tuleb mõni tilk tõrva ka meepotti, aga üldiselt on hästi," lisas ta.

Kimask ütles, et on ka ise selle projekti käigus uusi oskusi omandanud – näiteks teab ta nüüd paremini, kuidas inimesi juhtida. Ka vabatahtlikud on uute teadmiste üle rõõmsad ja on senini algatusega rahule jäänud.

"Pikalt on liigutud maalt linna, nüüd on see ring jälle uuesti niimoodi tagasi liikuda, et meelest ära ei läheks, kust me pärit oleme ja kus meie juured on," ütles Kuulmann.