Toomas Kirss: Urmas Ott lülitas oma sünnipäeval alati telefoni välja

Režissöör Toomas Kirss meenutas, et endine kolleeg Urmas Ott tähistas oma sünnipäeva alati šampusega ja lülitas telefoni sel puhul välja.

"Otil oli see komme, et sünnipäevaks ta lülitas telefoni välja, ta ei võtnud seda vastu ja ta oli kuhugi ära sõitnud," meenutas Kirss "Ringvaates". Sünnipäevaga käis alati käsikäes ka šampus. Nii oleks Ott Kirsi sõnul ilmselt ka see aasta oma sünnipäeva tähistanud.

Kirss mäletab Otti kui väga töökat inimest, kes oma tööd alati pühendumusega tegi. "Ta tegi alati oma intervjuu niimoodi ära, et kui see saatekülaline lõpuks sealt tooli pealt tõusis ja ära läks, siis ta oli õnnelik. Ükski saatekülaline ei läinud tema juurest ära ust paugutades või solvunult," meenutas Kirss.

Ta lisas, et Ott oskas ka väga hästi kirjutada. "Ma arvan, et kui ta oleks teletegemise pooleli jätnud – ta oli nii palju aus inimene, et ta ei oleks poliitikasse läinud – tast oleks tulnud kirjanik," rääkis Kirss. "Võib-olla Eesti rahvas jäi ühest suurest kirjanikust ilma."

Kirss lisas ka, et Ott oli väga ainulaadne inimene. "Selliseid mehi nagu Urmas, selliseid sünnib Eestis aastas üks või kaks," ütles ta.