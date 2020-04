Hannes Hermaküla sõitis autos, mille juht oli samal ajal Saksamaal

Hannes Hermaküla sõitis Tallinnas ringi autoga, mille juht asus hoopiski Saksamaal. Juhi abi ei olnud aga vaja kogu aeg, vaid ainult siis, kui sõiduk ise hätta jäi. Näiteks tuli teel ette keelumärk, mille peale edastas auto hätta jäämise teate Saksamaal arvuti taga istuvale autojuhile, kes seepeale juhtimise üle võttis ja auto keerulisest olukorrast välja sõidutas.

Praegu on iseseisvad autod alles testimisperioodis, kuid Tallinna Tehnikaülikooli tootearenduse ja robootika programmijuhi Raivo Selli sõnul saab neist tulevikus uus reaalsus ja nii hakkavad sõitma ka näiteks laevad. Seejaoks on vajalik 5G, tänu millele jõuab autokaamerast nähtav pilt teises riigis asuva autojuhini hea kvaliteediga ja kiiresti. "Meil on vaja, et hilistus oleks väga lühike. Ehk siis kui ta näeb video pealt, et näiteks inimene kõnnib ette, siis et see sündmus ei oleks viis sekundit tagasi juhtunud, vaid millisekundeid," ütles Sell.