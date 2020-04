Vene teater toob Aleksandr Ivaškevitši juubeliks lavale muusikali koos Elina Nechayevaga

Aleksandr Ivaškevitš on Vene teatris töötanud juba üle 35 aasta. Näitleja juubeli tähistamiseks toob teater välja suurejoonelise muusikalavastuse "Minu veetlev leedi", mille lavastab Venemaa tuntud koreograaf ja lavastaja Alla Sigalova. Peosades mängivad Elina Nechayeva ja juubilar ise.

Ivaškevitš on Vene teatri juhtiv näitleja, professionaalne tantsija, koreograaf, laulja ja fotokunstnik. Ta lõpetas 1982. aastal Harkivi Kunstide Instituudi näitleja erialal. Eesti Vene teatris töötab alatest 1985. aastast. On õppinud stepptantsu Broadway tantsukeskuses Woodpecker ja osalenud paljudes rahvusvahelistes tantsuprojektides USAs, Soomes, Saksamaal, Venemaal, Bulgaarias ja Eestis.

Pärast stepptantsu õpinguid Ameerikas asutas ta Eestis stepptantsukooli Duff Tap Studio, kus õpetab stepptantsu erinevatele vanuseastmetele. Ta on läbi viinud tantsu töötubasid ja kursusi Ameerikas, Austrias, Rootsis, Soomes, Inglismaal ja Venemaal. On olnud Tallinna rahvusvahelise stepptantsu-festivali peakorraldaja ja produtsent ning töötanud koreograafina mitmete muusikalide juures: "Chicago", "Crazy for you", "No, no, Nanette!".

Ivaškevitš on näitlejana tuntust kogunud ka kinolinal, näiteks nimiosas Jaroslav Tark filmis "Jaroslav. Tuhat aastat tagasi" (rež. Dmitri Korobkin). Ta on ka paljude teatri, filmi- ja tantsupreemiate laureaat ning Valgetähe ordeni kavaler.