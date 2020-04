Whitney Houstonist valmib elulooline mängufilm

Režissöör Stella Meghiel on töös mängufilm "I Wanna Dance With Somebody", mis räägib varalahkunud laulja Whitney Houstoni elust.

2012. aastal surnud ikoonilise laulja eluloolise filmi tegijate hulka kuulub ka Anthony McCarten, kes on seisnud selliste filmide taga nagu "Kaks paavsti", "Kõiksuse teooria" ja "Süngeim tund", kirjutab Variety.

Whitney Houstoni debüütalbum ilmus 1985. aastal, kust pärinevad mitmed suured ballaadid nagu "Greatest Love of All" ja "Saving All My Love for You". 1992. aastal säras Houston Kevin Costneri kõrval peaosas romantilises draamas "Ihukaitsja". Filmi taustamuusika võitis mitu Grammy auhinda. Singel "I Will Always Love You" müüs 45 miljonit koopiat üle maailma.

Houstonist sai enim auhindu pälvinud naislaulja maailmas, müües enam kui 200 miljonit albumit.