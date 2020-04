"Ma ei tahaks öelda, et läheksime 100% kodukontorile üle. Aga näiteks periooditi, näiteks nädal enne jaanipäeva, kui inimesed niikuinii tahaksid olla oma maakodudes, siis miks me sunnime neid olema reede õhtuni Tallinnas ja sõitma välja ummikute ajal," rääkis Telve "Vikerhommikus". Ta lisas, et nii oleks töötaja õnnetunne suurem ja ta oleks seega ka rohkem motiveeritud tööd tegema.

Telve sõnul on praegu märgata, et inimeste produktiivsus on kodus töötades tegelikult suurem kui kontoris. Seda seetõttu, et asjad, mille peale muidu märkamatult palju aega kulus, ei kuulu enam nende päevakavasse. Näiteks ei pea praegu tööle ja tagasi koju sõitmise peale enam aega kulutama. Ka hommikune enese korda sättimine ei võta enam nii palju aega.

Telve lisas, et kodukontor pakub inimestele ka paindlikku ajagraafikut. Alati ei peagi tööl olema 9–17, vaid kaheksatunnise tööpäeva võib teha endale sobival ajal. Nii võib päeval käia näiteks jalutamas ja õhtul pimedas alles tööülesannete kallal pusida. "Võib olla vaikuses tuleb mingisugune süvenemisülesanne hoopis paremini välja," ütles Telve.