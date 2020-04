ETV annab veteranipäeva puhul au erisaatega

Eestis on üle 3000 Kaitseväe ja Kaitseliidu veterani ja kuigi rahvarohkeid kontserte tänavu pidada ei saa, tähistab Eesti Televisioon seda päeva siiski väärikalt. Neljapäeval jõuab ekraanile värske erisaade "Anname au! Veteranipäev 2020", mis avab missioonidel toimuvat veteranide silme läbi.

2013. aastal alguse saanud veteranipäeva traditsioon on varasematel aastatel toimunud avalike kontsertidega, eriolukorras Eestis antakse au tavapärasest teisiti. ETV värskes erisaates on Andres Kuusk palunud telekaamera ette kuus veterani, kellega koos viiakse vaataja mõttelisele rännakule maailma erinevatesse paikadesse, kuhu missioonid on eestlasi saatnud.

"Missioonid on osa Eesti riigi julgeolekupoliitikast ja rahvusvahelisest koostööst ja nendes osalevad meie oma inimesed, kel igaühel isiklik lugu rääkida. Oleme tunnistajaks vaprusele ja näeme, et ka kõige karmimates oludes võib leida humoorikaid hetki," avas Andres Kuusk saate sisu.

Veteranipäevale pühendatud lood viivad vaatajad muuhulgas Iraaki, Afganistani, Malisse ja Kesk-Aafrika Vabariiki ning aitavad mõista, miks tehakse otsus missioonil osaleda. Põnevate vestluste käigus saab teada, kui keeruline on pingeolukorras kahjutuks teha lõhkekeha või parkida Kabulis lennukit, kuidas jätkata elu, kui plahvatus on tekitanud raskeid vigastusi või millised mõtted käivad peast läbi keset treeninglaagri rünnakut.

Ämari baasis toimunud kohtumistel jagavad oma mõtteid Kaitseväe juhataja asetäitja, kindralmajor Indrek Sirel, MTÜ Eesti Vigastatud Võitlejate Ühingu juhatuse liige, veebel Rasmus Penno, toetuse väejuhatuse üksuse- ja individuaalvarustuse lao ülem, vanemveebel Kertu Simson, reservväelane, kapten Ilmar Raag, Kaitseväe Akadeemia õppeosakonna õpetaja, kapten Toomas Rein ja Pioneeripataljoni demineerimiskeskuse meeskonnaülem, veebel Toomas Künnapuu.

Erisaade teeb tagasivaate ka Veteranirocki kontsertidele läbi aastate ja vürtsitab veteranipäeva õhtut parimate muusikapaladega, kus üles astuvad Metsatöll, Winny Puhh ja Genka, Ultima Thule ja Riho Sibul, No Big Silence ning Tanel Padar.

"Anname au! Veteranipäev 2020" on ETV ekraanil neljapäeval kell 22.05. Saatejuht on Andres Kuusk, režissöör Marek Miil ja produtsent Lii Kuldmäe.