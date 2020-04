Marko Reikop käis Toompea lossis kohtades, kuhu võõrad sageli ei satu

Riigikogus on 101 liiget, nii et omamoodi on see ka sümboolne. Tänavustel lahtiste uste päeval on aga üks väga eriline omapära – nimelt kõik uksed on kinni ja loomulikult neid eriolukorra tingimustes ei toimu.

Reikop vestles ka riigikogu liikmetega ja näiteks sotsiaaldemokraat Heljo Pikhof tunnistas, et maskist hoolimata ta end Toompea lossis liiga turvaliselt just ei tunne.

"Kui ma olen ikkagi Tartus oma kodus ja istun toas ning käin ainult toidupoes ja nüüd tulen siia riigikokku, siis oleme kõik siin üle Eesti koos ja istume kõrvuti. Tegelikult ei ole võimalik ka kahemeetrist vahet hoida, sest kohti pole nii palju."