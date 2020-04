Wolti toidukuller: need, kes võtsid kulleritööd hobina, on tööl täiskohaga

Holteri sõnul on igapäevaselt väljas sada kuni kakssada kullerit. "Kolme nädala jooksul olen ma näinud kuskil kaheksat uut klienti. Kui üks kuller näeb kaheksat uut klienti, siis korruta see vähemalt kahesajaga." Ta märkis, et näeb tõesti, et tööd on juurde tulnud.

Päris täpseid kasvunumbreid, kui palju toidukullerid linna vahel kriisi ajal rohkem sõeluvad, Wolti Eesti peakontor öelda ei tohi. Aga kinnitavad nemadki, et tööd on palju. Kui kuu aega tagasi kasvas ettevõte alla kümne protsendi, siis nüüd on kasvuprotsent kahekohaline arv.

Kriisiajale kohaselt käib kulleri töö kontaktivabalt ja tihedalt desinfitseerides. Holteri sõnul tellitakse praegusel ajal peamiselt burgereid, pitsasid ja sushit. Aga ka salatikausse.

"Kullereid on juurde tulnud ja need, kes võtsid kulleritööd hobina, on nüüd tulnud tagasi täiskohaga kulleriks."

Kui kriisi eel töötasid kullerid keskmiselt 20 tundi nädalas, siis nüüd 30 kuni 35 tundi. Ka uute kullerite arv on kasvanud. Kui enne tuli nädalas juurde kümmekond uut kullerit, siis nüüd avaldab nädalas soovi toidutaksona töötada lausa mitusada inimest.