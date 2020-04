Ivo Linna: Mattiisenil oleks ideid jagunud tänapäevani

"See päev on igal aastal mul väga meeles, siis ei pääse nendest mõtetet tema peale ei üle ega ümber ja need mõtted on kaunid. See, mis meid sidus ja kokku viis, see aeg, kui me koos musitseerisime, see on vaata et kõige ilusam aeg terve minu elu jooksul," ütles Ivo Linna Vikerraadio saates "Stuudios on Andres Oja".

Tema sõnul oli Mattiisen fenomenaalne ja haruldane laululooja, kelle viisid jäid väga kergelt meelde. "Laulud hakkasid kohe elama ja kinnistusid. Ta lihtsalt oli suur talent."

Linna arvab, et Mattiisenil oleks ideid jagunud tänapäevani. "Küllap oleks ta teinud sellist muusikat, mida oleks terve maailma lavadel mängitud. Nagu Arvo Pärti, Erkki-Sven Tüüri või Tõnu Kõrvitsat. Vot seda ma usun."