"Näljamängude" triloogia eelloost ilmuvad nii raamat kui ka film

Maikuus avaldab "Näljamängude" triloogia autor Suzanne Collins uue raamatu, mis jutustab triloogias aset leidnud sündmuste eelloo. Juba on kinnitatud, et raamatu põhjal valmib ka film.

Triloogia eellugu kannab pealkirja "The Ballad of Songbirds and Snakes" ("Laululindude ja madude ballaad") ning teose peategelane on 18-aastane Coriolanus Snow, kellest hiljem saab Panemi president, kirjutab Huffpost.

"Noor Coriolanus on kena ja võluv. Olgugi et Snow perekonnas on rasked ajad, näeb Coriolanus võimalust muutusteks. Seda eelkõige siis, kui ta osutub valituks kümnendate Näljamängude mentoriks. Tema lootused aga purunevad, kui selgub, et ta peab olema mentoriks tüdrukule 12. ringkonnast," kirjutatakse raamatu kirjelduses.

Filmi režissöör on Frances Lawrence, kes tegi ka "Näljamängdude" varasemad filmid. Filmi stsenaariumi kirjutab Michael Arndt, kes on ka triloogia teise osa "Lahvatab leek" filmi kaasautor.

Filmi esilinastuse kuupäev ei ole veel teada.