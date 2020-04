Eestist alguse saanud kriisiaja kõneposti projekt võttis rahvusvahelised mõõtmed

Projekti rahvusvaheline nimi on "Tell Me" ning lisaks Eestile on telefoniliinid üles seatud ka Inglismaal, USA-s, Prantsusmaal, Saksamaal, Kanadas, Brasiilias ja Kolumbias. Lähipäevil avatakse liin ka Argentiinas.

Projekti režissöör Marta Pulk ütles, et kui Eestis liin avati ja esimesed kõned laekuma hakkasid, pöördus ta sõpradest filmitegijate poole üle maailma. "Ehkki erinevad riigid on nii piirangute, pandeemia kestuse kui ka haigestumiste hulga poolest väga erinevates kohtades, on inimesed üle maailma leidnud lohutava võimaluse oma kriisiaja tunded tummale telefoniliinile ära rääkida. Tühjus pärast tooni on see koht, kuhu jätta need tunded, mida mujal välja öelda ei oska," rääkis Pulk.

Sõnumitest pannakse kokku dokumentaalfilm, mis maalib portree kriisi ajal maailmas valitsevast üksindusest.

Sõnumeid saab jätta helistades numbril 656 5005.