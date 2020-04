Rahvapärimuslikud jutud kavalpea rebasest, mis näitavad, et rebane polegi see kõige salakavalam loom ilma peal. Rebane saab tuttavaks memme ja taadiga, kelle ühestainsast kanast on talle liiga vähe, aga suur tükk ajab suu lõhki.

Mängivad Mart Kampus, Hendrik Toompere, Maie Toompere, Are Uder ja Ülo Vihma.

Ernst Peterson-Särgava juttude ainetel seadis lood televisioonile Ene-Maris Tali, režissöör Karin Nurm.